Vučić u Šangaju: Ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Šangaj, gde nastavlja višednevnu posetu Kini, navodeći da je ponosan na prijateljstvo dve zemlje.

"Na obali reke Huangpu u Šangaju. Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa", napisao je Vučić na Instagramu uz fotografiju iz Šangaja.

Vučić je od 24. maja do danas boravio u Pekingu, gde je odvojeno razgovarao sa državnim zvaničnicima Kine i predstavnicima kineskih kompanija.

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je Vučića Ordenom prijateljstva, koji se dodeljuje strancima za doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, za promovisanje međunarodne razmene i saradnje sa Kinom i za čuvanje mira u svetu.

U prisustvu Vučića i Sija, zvaničnici dve zemlje potpisali su više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima.

Vučić i Si su potpisali zajedničke izjave o dugoročnoj promociji i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i o unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative.

(Beta, 27.05.2026)