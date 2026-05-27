Vučić u Šangaju: Ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Šangaj, gde nastavlja višednevnu posetu Kini, navodeći da je ponosan na prijateljstvo dve zemlje.

"Na obali reke Huangpu u Šangaju. Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa", napisao je Vučić na Instagramu uz fotografiju iz Šangaja.

Vučić je od 24. maja do danas boravio u Pekingu, gde je odvojeno razgovarao sa državnim zvaničnicima Kine i predstavnicima kineskih kompanija.

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je Vučića Ordenom prijateljstva, koji se dodeljuje strancima za doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, za promovisanje međunarodne razmene i saradnje sa Kinom i za čuvanje mira u svetu.

U prisustvu Vučića i Sija, zvaničnici dve zemlje potpisali su više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima.

Vučić i Si su potpisali zajedničke izjave o dugoročnoj promociji i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri i o unapređenju sprovođenja četiri globalne inicijative.

(Beta, 27.05.2026)

Povezane vesti »

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Danas pre 41 minuta
Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić u Šangaju: Ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić u Šangaju: Ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine

Radio sto plus pre 36 minuta
Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Pravo u centar pre 1 sat
Mali: Nikezića ne raduje napredak Srbije, radovao ga je jedino Đilasov račun od 619 miliona evra

Mali: Nikezića ne raduje napredak Srbije, radovao ga je jedino Đilasov račun od 619 miliona evra

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPekingŠangajKinaPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Oglas u BiH zapalio društvene mreže: Plata 3.000 evra, smeštaj besplatan... Vlasnik je legendarni fudbaler

Oglas u BiH zapalio društvene mreže: Plata 3.000 evra, smeštaj besplatan... Vlasnik je legendarni fudbaler

Kurir pre 16 minuta
CSG i WSK „PZL-Kalisz” proizvodiće motore za terenske kamione u Poljskoj

CSG i WSK „PZL-Kalisz” proizvodiće motore za terenske kamione u Poljskoj

BizLife pre 26 minuta
Putujete u Crnu Goru ovog leta? Evo šta možete da prenesete preko granice bez dodatnih troškova

Putujete u Crnu Goru ovog leta? Evo šta možete da prenesete preko granice bez dodatnih troškova

Mondo pre 25 minuta
Letnji poslovi pune džepove! Dnevnice idu i do 50 evra, bakšiš dodatno diže zaradu

Letnji poslovi pune džepove! Dnevnice idu i do 50 evra, bakšiš dodatno diže zaradu

Dnevnik pre 6 minuta
Šok obrt: Naglo pale akcije energetskog giganta

Šok obrt: Naglo pale akcije energetskog giganta

B92 pre 11 minuta