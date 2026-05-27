Prvi u regionu: Srbija od septembra dobija Centar za multiplu sklerozu

Centar će obuhvatiti multidisciplinarni tim stručnjaka, kao i savetovalište za planiranje trudnoće Pacijentima će na jednom mestu biti dostupna sveobuhvatna terapija Srbija dobija Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS), koji bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine.

Na više od 200 kvadrata, u novoj zgradi UKCS, biće uspostavljen moderan centar zasnovan na multidisciplinarnom pristupu, u kojem će pacijentima, pored neurologa, biti dostupni i psiholog, fizijatar, fizioterapeut, urolog i endokrinolog... Iako ovakvi centri postoje u pojedinim evropskim zemljama poput Španije, Italije, Nemačke i Engleske, nijedna zemlja jugoistočne Evrope trenutno nema centar ovog tipa. Upravo zbog sveobuhvatnog pristupa lečenju i podršci osobama