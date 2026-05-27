Šta nova hidroelektrana 'Bistrica' donosi Srbiji

U Zapadnoj Srbiji, na obalama reka Lim i Uvac, počele su pripreme za izgradnju najvećeg energetskog projekta poslednjih decenija - Reverzibilne hidroelektrane (RHE) "Bistrica", čija se vrednost procenjuje na skoro milijardu evra.

Budžetom za 2026. planirano je zaduženje od 1,5 milijardi evra od Francuske. Projekat će finansirati i Japanska agencija za međunarodnu saradnju, ali ukupna cena nije poznata. Nova hidroelektrana, snage 650 megavati (MW), predstavlja glavni adut u energetskoj tranziciji Srbije, koja je krajem prošle godine postavila ambiciozan cilj da se do 2050. potpuno odrekne dobijanja struje iz uglja. "Reverzibilna HE Bistrica je najveći energetski objekat koji gradimo u Srbiji