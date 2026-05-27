Firma koja drži „divlju” prorežimsku televiziju dobila najviše para na niškom konkursu

Na najnovijem konkursu za projektno sufinansiranje u Nišu, od dodeljenih 100 miliona dinara, četvrtinu je dobila firma INI Media za sajt nistv.rs. Ovo je firma koja stoji iza istoimenog prorežimskog kanala Niš TV, koji ni nema dozvolu za emitovanje, ali dobija novac od države. Odmah potom je TV Zona Plus, u vlasništvu sina Bratislava Gašića, koja je dobila 20 miliona dinara. Grad Niš je, inače, od 2015. godine do danas na konkursima podelio skoro 7 miliona evra medijima, od čega su najbolje prošli oni

Ilustracija: Cenzolovka / Niš TV (Snimak ekrana) Grad Niš je ove godine medijima podelio ukupno 100 miliona dinara. Od tog iznosa je čak četvrtina otišla sajtu nistv.rs, mladom portalu u vlasništvu firme INI Medija iza koje stoje Alo Media System (izdavač prorežimskog tabloida Alo) i Bojan Avramović, nekadašnji SNS funkcioner u Nišu. Preko ovog sajta moguće je gledati i „divlji” kanal NišTV koji nema dozvolu od REM-a za emitovanje, ali se ipak emituje i to na