Gutereš zabrinut zbog najave ruskih napada na Kijev

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je danas rekao da je duboko zabrinut zbog ruske najave napada na ukrajinske „firme vojno-industrijskog kompleksa“ i „centre odlučivanja“ u Kijevu.

Gutereš je ovo izjavio u Savetu bezbednosti UN pošto je Moskva juče objavila da namerava da izvede takve napade, dan posle jednog od najtežih bombardovanja Kijeva od počekta rusko-ukrajinskog rata, prenosi agencija Rojters. Gutereš je rekao da ruske objave slede posle izveštaja o ukrajinskom napadu dronom na đački dom u ukrajinskom gradu Starobilsku koji je okupirala Rusija. „Osuđujemo napad na školu i osuđujemo sve napade na civile i civilnu infrastrukturu gde god