Novakov protivnik na Rolan Garosu teniski sazrevao u Beogradu: „Glavna stvar koja se ističe u Istočnoj Evropi jeste radna etika“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Protivnik Novaka Đokovića u sredu u drugom kolu Rolan Garosa je Francuz Valentin Roaje.

Roaje je proveo je deo detinjstva u Beogradu, trenirajući na akademiji Janka Tipsarevića. – Glavna stvar koja se ističe u Istočnoj Evropi jeste ta radna etika. Oni se ne plaše rada. Najčešće ti momci ne igraju tenis samo iz zabave, već da bi živeli. Oni zaista žele da uspeju u životu kroz tenis. To je pomalo u stilu “radi ili umri”. To mi je donelo radnu disciplinu na koju u Zapadnoj Evropi ponekad nismo navikli – rekao je svojevremeno Valentin Roaje. Inspirisan
Novak ĐokovićTenisRolan GarosJanko Tipsarević

