Saniran kvar na sistemu „Rzav“, u toku normalizacija vodosnabdevanja

Posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“, koja je izazvala prekid vodosnabdevanja u više gradova zapadne Srbije, kvar je otklonjen.

Nadležni navode da se tokom jutra očekuje voda u cevima, ali da će do završetka analiza biti isključivo za tehničku upotrebu. Kvar na magistralnom cevovodu vodosistema „Rzav“, koji je u ponedeljak ujutru izazvao prekid vodosnabdevanja na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca, saniran je i u toku je postepena normalizacija snabdevanja vodom. Zamenik gradonačelnika Čačka i rukovodilac gradskog Štaba za vanredne situacije Vladan Milić izjavio je