‘Slučaj Senjak’: Tužilaštvo potvrdilo identitet žrtve

Potvrđen je identitet žrtve teškog ubistva 12. maja u restoranu „27“ na Senjaku, piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

DNK analizom na Institutu za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“ utvrđeno je da se radi o 52-godišnjem muškarcu čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine. Telo je pronađano u buretu, iskopanom u Inđiji, 50-ak kilometara od Beograda, 21. maja. Zbog sumnje u umešanost, uhapšeno je 11 ljudi, među kojima je Veselin Milić, bivši šef beogradske policije, tri policijska službenika. Odmah posle hapšenja Milića, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) je