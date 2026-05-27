Više tužilaštvo Novi Sad: Osumnjičen da je uzeo šest miliona dinara za projekte koji nisu realizovani

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštava da je danas uhapšen je N.M zbog sumnje da je preko projekata koje nije spoveo oštetio budžet ovog grada za 6.210.000 dinara.

Njemu se na teret stavlja krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, a nalog za hapšenje je potpisalo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije. – U okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Organizacija za ideal“ i „Skok u budućnost“, u kojem je osumnjičeni N.M. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva za realizaciju 11 projekata u ukupnom iznosu od 6.210.000 dinara. Aktivnosti na projektima nisu