Nema zle krvi s Novakom! Kecmanović govorio o „sporu“: Poslao mi je poruku, ja sam rekao svoj stav

Srpski teniser Miomir Kecmanović rekao je da je pod temepraturom igrao meč drugog kola Rolan Garosa protiv Portugalca Boržesa i da je to glavni razlog ubedljivog poraza.

Kecmanović je osvojio prvi set, ali je "nestao" u nastavku. Portugalac je izgubio tek četiri gema u poslednja tri seta... – Ceo dan se baš loše osećam, imam i temperaturu, tako da sam baš raspad danas. I u prvom setu sam se osećao katastrofa iako sam dobijao, jer je on grešio, nije bilo realno. Čim je on podigao nivo igre, bilo mi je teško da se krećem i da igram, baš loše –objasnio je poraz srpski teniser. Na kraju, ne i najmanje važno, progovorio je o „sukobu“ sa