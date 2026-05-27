Kineski mediji: Vučićeva poseta potvrda visokog nivoa odnosa Srbije i Kine

Kineski mediji i danas izveštavaju o višednevnoj poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate, ističući da ta poseta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dve zemlje i "čelično prijateljstvo", uz ocenu da saradnja ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji.

Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra. List "Global tajms" piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Ćinghua, Muzej Komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije "Šaomi", ukazujući da ta ruta simbolično povezuje