Novi kvar na "Rzavu", sistem gubi 70 litara vode u sekundi, zaseda Štab za vanredne situacije

Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjen, a tehnička voda potekla vodosistemom "Rzav", dogodio se novi kvar.

Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku utvrđivanje uzroka nove havarije. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema "Rzav" iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje RTS. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode za sada i dalje ima. Zaseda Štab za vanredne situacije, a kako RTS saznaje, uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Do prekida u vodosnabdevanju iz sistema "Rzav"