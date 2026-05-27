Ujedinjeni zborovi i studenti Univerziteta u Kragujevcu priskočili u pomoć građanima Čačka (VIDEO)

Do prekida u vodosnabdevanju iz sistema „Rzav“ došlo je u ponedeljak, kada je nastao kvar na cevovodu u mestu Gorobilje.

Kvar je kasno sinoć saniran, posle čega je krenulo punjenje sistema. Rano jutros tehnička voda je stigla u domaćinstva, ali je bilo problema sa pritiskom. U toku prepodneva ponovo je uočen problem na sistemu, prenosi N1. Studenti Univerziteta u Kragujevcu i Ujedinjeni zborovi priskočili su u pomoć građanima Čačka. Doneli su 200 balona od po šest litara vode, koje Čačni mogu da preuzmu ispred Kulturnog centra u tom gradu. Sa Ujedinjenim zborovima u Kragujevcu