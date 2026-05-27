Društvu multiple skleroze Srbije 13 miliona državne podrške

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas Društvu multiple skleroze Srbije ugovor o finansiranju programa zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za ovu godinu, u vrednosti od 13 miliona dinara.

Ona je na obeležavanju Svetskog dana multiple skleroze na Beogradskom sajmu navela da su sredstva namenjena za podršku obolelima od multiple skleroze, razvoj inovativnih projekata, rehabilitaciju, psihosocijalnu podršku i unapređenje kvaliteta života obolelih i njihovih porodica, saopštilo je ministarstvo. Đurđević Stamenkovski je najavila da će tokom godine biti realizovan program