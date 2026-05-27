Ministar prosvete: Sve spremno za polaganje završnih ispita za upis u srednje škole, veća potražnja za gimnazijama u većim gradovima

Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je danas ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i istakao da će taj ispit polagati više od 64.400 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama.

Dejan Vuk Stanković. "Ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za ovakve provere znanja, koje u ovom slučaju imaju selekcioni karakter, jer će na osnovu rezultata sa ispita i na osnovu uspeha koji je postignut tokom osmogodišnjeg školovanja, budući đaci dobiti svoja mesta u obrazovnim institucijama u srednjem obrazovanju", rekao je Vuk Stanković za Tanjug. Ministar ističe da je svaka škola dobila jasna uputstva za