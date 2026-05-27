Potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i kineskih kompanija

U Đasingu su danas, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1.650 novih radnih mesta.

Na ceremoniji u Kinesko-srpskom omladinskom kulturnom centru potpisana su dva nova ugovora sa kompanijom Mint Grup, koja je globalni lider u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobile, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila. Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugi investiciju od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu.