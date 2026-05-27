Uhapšen osumnjičeni u Novom Sadu za zloupotrebu više od šest miliona dinara iz budžeta grada

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapšen N.M. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Hapšenje, policija / Foto: Insajder Kako je navedeno, u dosadašnjem toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana "Organizacija za ideal" i "Skok u budućnost", u kojima je N.M. odgovorno lice i zastupnik, dodeljena sredstva Grada Novog Sada za realizaciju 11 projekata u ukupnom iznosu od 6,21 milion dinara. Tužilaštvo sumnja da aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već da je osumnjičeni davaocima sredstava podnosio