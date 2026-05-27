Zbog novog kvara na cevovodu, Čačak i okolne opštine i dalje bez vode: „Situacija je i dalje alarmantna“ (VIDEO)

Više od 200.000 ljudi u zapadnoj Srbiji ostalo je bez vode nakon velike havarije na magistralnom cevovodu sistema RZAV, a u Čačku je proglašena vanredna situacija. Iako je kvar prethodno bio saniran i tehnička voda puštena u sistem, jutros je došlo do novog kvara, zbog čega se trenutno utvrđuje uzrok problema. Voda koja se trenutno nalazi u sistemu namenjena je isključivo tehničkoj upotrebi, dok će građani Čačka, Arilja, Požege, Gornjeg Milanovca i Lučana naknadno biti obavešteni kada nadležne institucije

Građani sipaju vodu na vojnoj cisterni. FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE „Trenutno je situacija bolja nego juče, makar smo dobili vodu na raspolaganje, tu tehničku. Kad smo čuli da se jutros desio novi kvar, baš smo uzbuđeni i čekamo da li će opet da nam nestane vode“, rekao je Tutunović. On je naveo da je situacija prethodna dva dana bila „katastrofalna“. „Nismo imali ni kapi vode u celom gradu i nismo imali adekvatnu zamenu za tu vodu, čak ni tih