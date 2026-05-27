SSP: 100 miliona dinara iz niškog budžeta za promociju SNS

Podeljeno je 100 miliona našeg novca za propagandu.

Više se daje na promociju Srpske napredne stranke nego primera radi za poljoprivredu (97 miliona). Najviše novca otišlo je za tzv. niš tv, lažni medij koji nema dozvolu REM-a za emitovanje televizijskog programa. Medij koji služi da targetira sve koji su kritičari režima. U Nišu važi da koga tzv. niš tv nije provlačio kroz blato, taj nije opozicija. Jer provlačili su sve – studente, profesore, nezavisne novinare, opozicionare…, navodi se u saopštenju Stranke