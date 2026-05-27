Niška opozicija: Grad daje milione fantomskom mediju za blaćenje studenata i profesora

Ovogodišnja raspodela 100 miliona dinara iz niškog budžeta za medijske projekte izazvala je oštre osude Stranke slobode i pravde i Pokreta slobodnih građana, koji optužuju gradsku vlast da javni novac koristi isključivo za političku kontrolu informativnog prostora i finansiranje stranačke propagande.

Glavna osuda ide režimskom glasilu Niš TV, koji je kao apsolutni rekorder konkursa dobio čak 25 miliona dinara, iako televizija nema dozvolu Regulatornog tela za elektronske medije za emitovanje televizijskog programa, pa su dobili za portal. Iz Gradskog odbora Stranke slobode i pravde ističu da se iz kase svih građana Niša izdvaja više novca za medijsku promociju Srpske napredne stranke nego za celokupnu lokalnu poljoprivredu, koja ove godine raspolaže sa 97