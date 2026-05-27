Amerika se povlači, blokada Ormuza se ukida? Iran tvrdi da je dobio nacrt istorijskog memoranduma za prekid rata, ali šalje jasan ultimatum - ništa bez ovoga

Iranska državna televizija danas je saopštila da je Teheran dobio nacrt početnog, nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama kako bi se okončao njihov sukob.

Prema okviru, Iran bi obnovio komercijalni brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz na nivo pre rata u roku od mesec dana, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule svoju pomorsku blokadu. Državna televizija je saopštila da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da će Iran upravljati brodarskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom, još nije završen i da Teheran neće preduzimati nikakve korake bez "opipljive