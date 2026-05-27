Danas isključenja struje u 11 beogradskih opština: proverite raspored i koje ulice su na spisku
Kurir pre 9 minuta
Zbog planiranih radova na elektromreži Elektrodistribucija Srbije najavila je višečasovne prekide u snabdevanju električnom energijom za brojne ulice u gradskim i prigradskim naseljima.
Stari grad 9 - 18 časova KNEZA MIHAILA: 19-27, ZMAJ-JOVINA: 8-10,8-10, Vračar 10.30 - 14 časova KIČEVSKA: 1-1, KNEGINJE ZORKE: 76-86F/8,81-87, KUMANOVSKA: 18,26-28,11-15, Palilula 9 - 15 časova Naselje BG-KRNJAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, Naselje BORČA: ZRENJANINSKI PUT: 32, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16,1-1C,5,17-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENJANINSKI PUT: 82X,17A, Palilula 10 - 15 časova