Draam kod Omana! Odjeknula snažna eksplozija na krmi tankera, gorivo curi u okean

Jedan tanker je prijavio spoljnu eksploziju kod obale Omana, saopštila je Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Eksplozija, koja se dogodila 60 nautičkih milja (111 kilometar) od glavnog grada Omana, Muskata, prijavljena je na krmi, u zadnjem delu broda, navodi se u saopštenju agencije UKMTO, prenosi Si-En-En (CNN). U saopštenju se dodaje da su tanker i posada bezbedni i da je tanker prijavio da je izvesna količina goriva ispuštena u more. (Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)