Kakva senzacija na Rolan Garosu: Eliminisana druga teniserka planete!

Ukrajinska teniserka Julija Starodubceva plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedila drugu igračicu sveta Elenu Ribakinu sa 3:6, 6:1, 7:6 (4).

Ribakina je u prvom setu dva puta oduzela servis rivalki, u drugom i šestom gemu, dok je Ukrajinka vratila samo jedan brejk u sedmom gemu. U drugom delu igre Starodubceva je napravila dva brejka, u drugom i četvrtom gemu, a najveća borba viđena je u trećem setu, gde su rivalke napravile po dva brejka. Starodubceva je bolje počela odlučujući set i povela sa 3:0, da bi Ribakina u osmom gemu vratila i drugi brejk. Pitanje pobednika rešeno je u super taj-brejku, u