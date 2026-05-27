Nagrada kao znak zahvalnosti: Sari Ćirković poklon na Jahorini od Republike Srpske

Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek izjavio je danas da će svetska i evropska šampionka u boksu Sara Ćirković dobiti plac na Jahorini kao znak zahvalnosti za sportske uspehe i promociju Republike Srpske, a na njegovu i inicijativu predsednika Vlade Srpske Save Minića. "Zadovoljstvo je Jahorini da ugosti svetskog i evropskog šampiona Saru, a još veće što je ona iz Zvornika, iz Republike Srpske. Mislim da svaki sportista Republike