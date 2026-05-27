"Očekuje se stabilizacija na vodosistemu 'Rzav'": Iz Gradske uprave Čačak najavljuju kraj na zameni oštećenih cevi

Građani Čačka, Gornjeg Milanovca, Lučana i Požege danima su bili suočeni sa nestašicom vode zbog havarije na regionalnom vodosistemu "Rzav", dok su ekipe JP "Rzav" radile na sanaciji kvara i stabilizaciji sistema.

Tokom jutra situacija se postepeno normalizovala, a nadležni su saopštili da se očekuje urednije vodosnabdevanje u svim delovima Moravičkog okruga. O stanju na terenu, posledicama havarije i narednim koracima govorio je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, dok je informacije sa lica mesta prenela reporterka Gordana Injac. Nakon tri dana bez urednog vodosnabdevanja, voda je tokom jutra stigla u Čačak, ali još uvek ne u punom kapacitetu, posebno u višim