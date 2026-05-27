Paunović odmah reagovao: Petrović umesto povređenog Milosavljevića

Kako je danas preneo Fudbalski savez Srbije, mladi defanzivac Veljko Milosavljević povredio se tokom treninga, a posle lekarskih pregleda utvrđeno je da je u pitanju istegnuće prednje lože.

U dogovoru sa stručnim štabom napustio je bazu reprezentacije i vratio se u klub kako bi nastavio oporavak. Prema prvim prognozama, Milosavljević bi trebalo da bude spreman za nastup sa omladinskom selekcijom Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu. Umesto štopera Bornmuta, naknadni poziv dobio je doskorašnji defanzivac Javora Petar Petrović, koji je posle dobrih partija u Super ligi Srbije ovog leta potpisao ugovor sa Šturmom iz Graca. (Beta)