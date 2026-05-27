"Svaki građanin Srbije može da pude ponosan" Vučić saopštio neverovatne vesti iz Kine

Nakon potpisivanja niza investicionih ugovora u Đasingu u Kini, predsednik Srbije se obratio medijima. - Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.

Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora. Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan. Mi smo danas videli neke stvari koje će nas u budućnosti spašavati. Za ovakve stvari živite, 500 naših ljudi će dolaziti ovde na obuke. Izuzetno zahvalan kompaniji Mint, oni