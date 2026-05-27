Medijski konkursi: Alo i Informer 58 miliona, a Radoici Milosavljeviću 50 miliona dinara

Najviše novca iz javnog budžeta, odnosno više od 50 miliona dinara, dobili su na medijskim konkursima ove godine zbirno mediji u vlasništvu Radioice Milosavljevića – RTV Kruševac, TV Pirot, TV Leskovac, RTV Caribrod, TV Požega, RTV Brus i Kanal M, pokuzuje analiza Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM). Pojedinačno gledano, na prvih 45 završenih medijskih konkursa, najviše sredstava dobila je Zona plus iz Niša – više od 27 miliona od Pirota, Dimitrovgrada, Svrljiga i Niša.

Nakon Zone plus, sledi Radio-televizija Pančevo – ukupno više od 25 miliona dinara i to u lokalnim samoupravama Pančevo, Bački Petrovac, Plandište, Alibunar, Kovin i Opovo, piše u saopštenju ANEM-a. Navodi se da je na dosadašnjim konkursima više od 20 miliona pripalo Televiziji Pirot, RTV Novi Pazar i Radio televiziji Kraljevo i Ibarskim novostima po skoro 20 miliona,aRadio televiziji Trstenik više od 15 miliona, koliko i Vision Craft iz Niša, između 10 i 15