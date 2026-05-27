Sud u Crnoj Gori: Objavljivanje Skaj prepiski u kojima se pominje Andrej Vučić od javnog značaja

Osnovni sud u Podgorici utvrdio je da je u javnom interesu objavljivanje delova Skaj prepiski, u kojim se pominje brat predsednika Srbije Andrej Vučić u crnogorskom mediju Vijesti. Vučić je zahtevao od Vijesti da mu isplate 5000 evra zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, piše ovaj crnogorski portal, ali je sud ustanovio da je reč o javnoj ličnosti koja mora da trpi širi stepen javne kritike i interesa javnosti. O ovoj temi smo razgovarali sa Draženom Đuraškovićem iz Sindikata medija Crne Gore.

Odbijen je i zahtev Andreja Vučića da sa portala Vijesti ukloni tekst objavljen 23. januara 2024. godine pod naslovom „Zvonko i Andrej slavili milijardu…”, kao i da glavni i odgovorni urednik o svom trošku objavi presudu. Vijesti pišu da je predmet postupka bio tekst u kojem su Vijesti citirale delove Skaj komunikacije koju su, prema spisima predmeta, vodili odbegli policajac Ljubo Milović i Nikšićanin Miloš Božović, a u kojoj se pominju bezbednosne službe Crne