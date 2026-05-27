Danas sunčano i veoma toplo: Temperatura ide do 34 stepena, uveče mogući pljuskovi

U Srbiji će sutra, 27. maja, biti sunčano i veoma toplo vreme, uz temperature koje će dostizati čak 34 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Kako se navodi, u brdsko-planinskim predelima očekuje se slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će vetar biti slab, posle podne i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. RHMZ upozorava da se uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije, uz promenljivu oblačnost, ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa mogućom grmljavinom.