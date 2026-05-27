Jednog lika igrala 3 glumca, deca promenila imena, a ona godine: Ovo su greške u seriji "Bela lađa" koje su vam promakle

Urnebesne replike Srećka Šojića i bračne muke porodice Pantić i dalje zasmejavaju milione gledalaca širom Srbije, ali mnogi ne znaju da kultna serija "Bela lađa" krije brojne greške i nedoslednosti koje su mnogim gledaocima promakle...

Od potpunog menjanja imena Pantićevih sinova u odnosu na "Tesnu kožu", preko čuvenog Rokija kog su igrala čak tri različita glumca, pa sve do magičnog starenja vidovite Roske i Šojićevog naprasnog zaboravljanja da vozi auto, ekipa serije je svesno ili nesvesno pravila kardinalne greške. Evo nekih od njih: Pantićevi sinovi su se u " Tesnoj koži" zvali Branko (stariji) i Aleksandar (mlađi). Međutim, u seriji se zovu Marinko i Blagoje. Ostali članovi porodice su