Miomir Kecmanović ispao sa Rolan Garosa: Bez trenera nije mogao u treće kolo grend slema

Srpski teniser Miomir Kecmanović uspešno je prošao prvo kolo na Rolan Garosu, ali je već u drugoj rundi zaustavljen! Bolji od Kecmanovića bio je portugalski predstavnik Nuno Boržeš koji je u potpunosti dominirao terenom u najvažnijim trenucima meča - 3:1 (3:6, 6:3, 6:1, 6:2).

Kecmanović je osvojio prvi set protiv Portugalca, ali se ispostavilo da je to praktično sve što smo videli od njega na Rolan Garosu danas. Tokom drugog, treće i četvrtog seta srpski predstavnik je osvojio samo šest gemova, a od poslednjih 17 gemova u ovom meču Miomiru Kecmanoviću pripala su samo tri. Bilo je to premalo za dramu na šljaci u Parizu. Tako je Kecmanović nakon odličnog početka meča propustio šansu da upišu pobedu i jedan sasvim dobar grend slem