Izrael: Ubijen novi komandant oružanog krila Hamasa

Izraelska vojska je danas saopštila da je ubila novog načelnika oružanog krila palestinskog pokreta Hamas, nekoliko dana nakon što je ubila njegovog prethodnika.

Vojska je saopštila da je komandant Mohamad Odeh juče ubijen u operaciji u gradu Gazi, prenosi agencija Rojters. Odehovu smrt je za Rojters potvrdio njegov rođak, dok se Hamas povodom toga nije oglasio. Zdravstveni zvaničnici Gaze javili su da je u istom izraelskom napadu na stambenu zgradu u Gazi poginulo šest, a povređeno više od 20 ljudi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu juče je izjavio da je Odeh vodio obaveštajni deo Hamasa tokom napada 7. oktobra 2023.