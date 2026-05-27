Jedna osoba poginula, devetoro nestalo nakon hemijske eksplozije u fabrici papira u SAD (FOTO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a devet se i dalje vodi kao nestalo nakon velike hemijske eksplozije u fabrici papira u saveznoj državi Vašington, saopštile su vlasti, prenosi BBC.

Eksplozija se dogodila u fabrici papira u gradu Longvju, oko 210 kilometara južno od Sijetla, navodi ovaj medij. Još devet osoba je povređeno, navodi se u tekstu, među njima osam zaposlenih i jedan vatrogasac, saopštila je vatrogasna služba Longvjua u utorak uveče, dodajući da je rezervoar i dalje nestabilan. Kompanija je navela, prenosi ovaj medij, da je do eksplozije došlo zbog „pucanja rezervoara koji je sadržao belu lužinu“. Bela lužina je veoma korozivna