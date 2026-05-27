Na današnji dan, 27. maj: Rođen Aleksa Šantić, Đuzepe Garibaldi zauzeo Palermo na Siciliji...

Na današnji dan, dogodilo se: 1358. Hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I uručio je gradu Dubrovniku Višegradsku povelju kojom je Dubrovačka komuna dobila samoupravu, uz obavezu plaćanja godišnjeg danka i pružanja pomorske pomoći novom gospodaru. 1564. Umro je švajcarski teolog francuskog porekla Žan Kalvin (Jean Calvin), vodja frakcije protestantizma u Ženevi (kalvinizam), koja je imala brojne pristalice u evropskim zemljama, posebno u Francuskoj (hugenoti) i izazvala