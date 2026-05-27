Otklonjen kvar na sistemu „Rzav“, stigla tehnička voda

Kvar na magistralnom cevovodu sistema "Rzav" je otklonjen nakon čega je stigla tehnička voda, javlja Radio-televizija Srbije (RTS).

Prema pisanju RTS-a, voda sa vodosistema "Rzav" stigla je oko 5.30, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Dok ne stignu rezultati analize ispravnosti, voda je samo za tehničku upotrebu. Kasno sinoć saniran je kvar na cevovodu, koji je u ponedeljak ujutru izazvao prekid vodosnabdevanja na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjeg Milanovca. Zamenik gradonačelnika Čačka i rukovodilac gradskog Štaba za vanredne situacije Vladan Milić rekao je da će