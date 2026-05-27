Srbija dobija Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Univerzitetskom Kliničkom centaru Srbije, koji bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine.

Kako se navodi u saopštenju Društva multiple skleroze Srbije na više od 200 kvadrata, u novoj zgradi UKCS, biće uspostavljen moderan centar zasnovan na multidisciplinarnom pristupu, u kojem će pacijentima, pored neurologa, biti dostupni i psiholog, fizijatar, fizioterapeut, urolog i endokrinolog... Iako ovakvi centri postoje u pojedinim evropskim zemljama poput Španije, Italije, Nemačke i Engleske, nijedna zemlja jugoistočne Evrope trenutno nema centar ovog tipa.