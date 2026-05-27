Vučić: Sa Kinom dogovoreno 953 miliona evra novih investicija za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra i potpisivanju komercijalnih sporazuma sa četiri kineske kompanije, da su dogovorena 953 miliona evra novih investicija za Srbiju. "To je za moju zemlju, za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali.

Danas sam na najlepši način video šta u praksi znači čelično prijateljstvo između Srbije i Kine", objavio je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav. Vučić je ocenio i da je za Srbiju pravo bogatstvo što može da pošalje 500 mladih ljudi koji će učiti o novim tehnologijama i koji će se u Srbiju vratiti sa ogromnim znanjem. "Ako hoćete da budete bolji od drugih, morate da budete radni i vredni, učite od Kineza. Radite naporno i teško, promovišite rad, borbu