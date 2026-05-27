Studenti pozivaju na protest ispred Niš TV, zbog gostovanja „ćaći studenta“ koji im je napao koleginicu
Naissus info pre 39 minuta
Zbog toga što ime je kako navode 23. maja napao koleginicu u Beogradu, odveo je u crni šator i pretio joj a danas gostuje na Niš TV, Studenti u blokadi u Nišu pozivaju na okupljanje i protest ispred ovog medija. Okupljanje je zakazano za danas (27.maj) ispred NIS-ove pumpe kod Ekonomske škole za 11:30 sati.
„Danas, u podne, će u emisiji na takozvanoj „Niš TV“, poznatijoj kao niški Informer, gostovati takozvani „ćaci student“ koji je u subotu, 23. maja, u Beogradu napao našu koleginicu, odveo je u crni šator i upućivao joj pretnje„, navode studenti u blokadi Univerziteta u Nišu. Dodadju da „ne smemo da ćutimo na nasilje, zastrašivanje i pokušaje ponižavanja studenata“. „Zato vas pozivamo da u 11.30 časova dođete ispred Niš TV-a i pokažemo da Niš ne pristaje na pretnje,