Studenti pozivaju na protest ispred Niš TV, zbog gostovanja „ćaći studenta“ koji im je napao koleginicu

Zbog toga što ime je kako navode 23. maja napao koleginicu u Beogradu, odveo je u crni šator i pretio joj a danas gostuje na Niš TV, Studenti u blokadi u Nišu pozivaju na okupljanje i protest ispred ovog medija. Okupljanje je zakazano za danas (27.maj) ispred NIS-ove pumpe kod Ekonomske škole za 11:30 sati.

„Danas, u podne, će u emisiji na takozvanoj „Niš TV“, poznatijoj kao niški Informer, gostovati takozvani „ćaci student“ koji je u subotu, 23. maja, u Beogradu napao našu koleginicu, odveo je u crni šator i upućivao joj pretnje„, navode studenti u blokadi Univerziteta u Nišu. Dodadju da „ne smemo da ćutimo na nasilje, zastrašivanje i pokušaje ponižavanja studenata“. „Zato vas pozivamo da u 11.30 časova dođete ispred Niš TV-a i pokažemo da Niš ne pristaje na pretnje,