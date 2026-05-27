Iran: Prema nacrtu sporazuma sa SAD, Ormuski moreuz bi bio otvoren i ukinuta blokada

Iranska državna televizija javila je danas da je Teheran dobio nacrt prvog nezvaničnog okvira memoranduma o razumevanju sa SAD o okončanju sukoba.

Prema tom okviru Iran bi ponovo uspostavio komecijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz i vratio je na nivo pre rata u roku od mesec dana dok bi SAD povukle vojne snage koje su blizu Irana i ukinule pomorsku blokadu, prenosi agencija Rojters. Državna iranska televizja navela je da okvir koji isključuje vojne brodove i predviđa da Iran upravlja pomorskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom još nije finalizovan i da Teheran neće preduzeti nikakve korake bez