Patrijarh Porfirije čestitao muslimanima Kurban-bajram

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije čestitao je danas svim muslimanima praznik Kurban-barjam. „Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama svim vernicima islamske veroispovesti upućujemo najiskrenije čestitke, uz srdačne želje da im Svemilostivi Stovritelj podari blagoslov i duhovnu snagu, a ovu veliku svetkovinu provedu sa svojim najdražim u miru, zdravlju i blagostanju“, naveo je Porfirije u saopštenju. Poželeo je svima da dani Kurban-bajrama, „nadahnuti