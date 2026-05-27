Vučić doputovao u Šangaj: Ponosan sam na prijateljstvo Srbije i Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u Šangaj, gde nastavlja višednevnu posetu Kini, navodeći da je ponosan na prijateljstvo dve zemlje. „Na obali reke Huangpu u Šangaju.

Samo da u jednom kadru vidite kako i kojom brzinom ovaj grad i NR Kina napreduju. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa“, napisao je Vučić na Instagramu uz fotografiju iz Šangaja. Vučić je od 24. maja do danas boravio u Pekingu, gde je odvojeno razgovarao sa državnim zvaničnicima Kine i predstavnicima kineskih kompanija. Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je Vučića Ordenom prijateljstva, koji se dodeljuje strancima za doprinos