Partizan osvojio titulu: Navijači na teren bacali petarde, meč prekinut, Vojvodina odbila da se vrati

Newsmax Balkans pre 1 sat
Partizan osvojio titulu: Navijači na teren bacali petarde, meč prekinut, Vojvodina odbila da se vrati

Rukometaši Partizana odbranili su titulu prvaka i Srbije pošto je drugi meč finalne serije igran u Novom Sadu prekinut u 15. minutu od strane navijača "crno-belih", a Vojvodina je posle duge pauze odbila da se vrati na teren pa je utakmica registrovana službenim rezultatom 20:0.

Posle prve utakmice serije koju je Partizan dobio rezultatom 33:27, u drugoj je u trenutku prekida, u 15. minutu, Vojvodina vodila 6:5, ali su u tom trenutku navijači Partizana, njih stotinak, počeli da bacaju petarde i topovske udare na teren, pa su sudije povukle igrače. Prvobitno se pojavila informacija da će meč biti nastavljen kad se isprazni deo gde su bili navijači crno-belih, ali se to nije desilo, pa su iz Vojvodine odbili da se vrate na teren, a sudije su
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

UŽIVO - Još jedan navijački skandal, prekinuta finalna utakmica u Novom Sadu, čeka se rasplet!

UŽIVO - Još jedan navijački skandal, prekinuta finalna utakmica u Novom Sadu, čeka se rasplet!

Sportske.net pre 24 sata
(Video) Vojvodina odbila da nastavi utakmicu! Partizanu titula prvaka države, povređeni sudija i igrač Novosađana nakon…

(Video) Vojvodina odbila da nastavi utakmicu! Partizanu titula prvaka države, povređeni sudija i igrač Novosađana nakon topovskog udara

Dnevnik pre 24 sata
(Foto, video) Topovski udari na Slanoj bari Navijači Partizana prekinuli utakmicu protiv Voše čeka se konačna odluka o nastavku…

(Foto, video) Topovski udari na Slanoj bari Navijači Partizana prekinuli utakmicu protiv Voše čeka se konačna odluka o nastavku

Dnevnik pre 24 sata
Epilog skandala koji su napravili Grobari: Partizan postao šampion Srbije za "zelenim stolom"

Epilog skandala koji su napravili Grobari: Partizan postao šampion Srbije za "zelenim stolom"

Telegraf pre 24 sata
"Topovski udar povredio igrača i sudiju": RK Vojvodina odbila da nastavi meč jer nije bilo garancija za zdravlje i život…

"Topovski udar povredio igrača i sudiju": RK Vojvodina odbila da nastavi meč jer nije bilo garancija za zdravlje i život učesnika

Insajder pre 1 sat
Skandal na Slanoj Bari: "Grobari" topovskim udarima povredili sudiju i igrača, Vojvodina odbila da nastavi meč - Partizan…

Skandal na Slanoj Bari: "Grobari" topovskim udarima povredili sudiju i igrača, Vojvodina odbila da nastavi meč - Partizan prvak!

RTV pre 1 sat
Vojvodina navela sedam razloga zbog kojih se nije vratila na teren u finalu

Vojvodina navela sedam razloga zbog kojih se nije vratila na teren u finalu

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometPartizanVojvodinaNovi Sad

Sport, najnovije vesti »

Oglasila se Vojvodina: Pristalice Partizana povredile našeg igrača i sudiju, umesto da isprazni deo sa njihovim navijačima…

Oglasila se Vojvodina: Pristalice Partizana povredile našeg igrača i sudiju, umesto da isprazni deo sa njihovim navijačima policija odobrila nastavak

Danas pre 39 minuta
Trostruki grend slem finalista je bio prejak: Međedović završio učešće na Rolan Garosu

Trostruki grend slem finalista je bio prejak: Međedović završio učešće na Rolan Garosu

Danas pre 1 sat
Prvi evropski pehar u istoriji kluba: Kristal Palas je prvak Lige konferencija

Prvi evropski pehar u istoriji kluba: Kristal Palas je prvak Lige konferencija

Danas pre 1 sat
Kecmanović o komunikaciji sa Novakom i razlogu loše partije: Osećao sam se katastrofa

Kecmanović o komunikaciji sa Novakom i razlogu loše partije: Osećao sam se katastrofa

Danas pre 1 sat
Partizan je šampion Srbije u rukometu: Navijači crno-belih topovskim udarima prekinuli finale, Vojvodina odbila da se vrati na…

Partizan je šampion Srbije u rukometu: Navijači crno-belih topovskim udarima prekinuli finale, Vojvodina odbila da se vrati na teren

Danas pre 2 sata