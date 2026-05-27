Partizan osvojio titulu: Navijači na teren bacali petarde, meč prekinut, Vojvodina odbila da se vrati

Rukometaši Partizana odbranili su titulu prvaka i Srbije pošto je drugi meč finalne serije igran u Novom Sadu prekinut u 15. minutu od strane navijača "crno-belih", a Vojvodina je posle duge pauze odbila da se vrati na teren pa je utakmica registrovana službenim rezultatom 20:0.

Posle prve utakmice serije koju je Partizan dobio rezultatom 33:27, u drugoj je u trenutku prekida, u 15. minutu, Vojvodina vodila 6:5, ali su u tom trenutku navijači Partizana, njih stotinak, počeli da bacaju petarde i topovske udare na teren, pa su sudije povukle igrače. Prvobitno se pojavila informacija da će meč biti nastavljen kad se isprazni deo gde su bili navijači crno-belih, ali se to nije desilo, pa su iz Vojvodine odbili da se vrate na teren, a sudije su