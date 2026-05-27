Podignuta optužnica protiv dvojice muškaraca zbog bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Senada M. (32) i Perice S. (27) zbog sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dve ručne bombe na porodične kuće oštećenih, od kojih jednu na kuću pevača Zdravka Čolića.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu u sticaju sa dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, navodi se u saopštenju tog tužilaštva. Više javno tužilaštvo je sudu predložilo da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom