Putevi Srbije: Bez TAG uređaja nema prolaza za kamione, kazne od 1. jula i do dva miliona dinara

Putevi Srbije saopštili su da će od 1. jula ove godine početi da se primenjuje kaznena politika za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno upotrebom TAG uređaja.

Kako su Putevi Srbije podsetili u saopštenju, obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine. Za postupanje suprotno odredbama Zakon propisuje od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice kao i od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne su i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetnika kao i od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice. Putevi Srbije pozvali su sve prevoznike koji još nisu