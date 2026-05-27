Vučić: Broj sastanaka sa kompanijama u Kini veći od očekivanog, potencijala za saradnju ima u svim oblastima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan posetom Kini i istakao da je postignuta politička saglasnost po svim važnim pitanjima, kao i da je broj kompanija sa kojima će se sastati veći od očekivanog.

"Postigli smo, ne samo najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima, od podrške jednih drugima u skladu sa Povelјom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta naših zemalja već ćemo se videti sa više kompanija. Pošli smo sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18, mi ćemo samo sutra u Šangaju imati 10 kompanija umesto četiri. I to su velike stvari za našu zemlju", rekao je