Ruski zakon protiv ‘nerodoljuba’ koji kritikuju iz inostranstva: Zaplena imovine

U Rusiji je usvojen zakon kojim se sudovima dozvoljava da zaplene imovinu ljudi koji su napustili zemlju kako bi se obezbedilo naplaćivanje kazni za javne izjave ili objave "protiv interesa" države.

Prema zakonu, jednoglasno usvojenim u Dumi, imovina može da bude zaplenjena čak i pre nego što se analizira prijava protiv prekršioca, prenosi BBC na ruskom. Ovo je novi pokušaj pritiska na novinare, aktiviste, političke prognanike, nezavisne medije i blogere sa sedištem u inostranstvu, kažu advokati. Izmene Zakona o administrativnim prekršajima (ZAP) trebalo bi da stupe na snagu 1. septembra. Njima se proširuje postojeća praksa kažnjavanja Rusa koji su napustili