Konobar iz restorana na Senjaku pušten na slobodu

Iz pritvora je juče na slobodu pušten konobar iz restorana na Senjaku, gde je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović zvani Baja, saznaje N1.

Vuk Š, konobar uhapšen nekoliko dana nakon ubistva, tereti se za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Kako saznaje N1, on je u pritvoru bio zbog opasnosti da utiče na svedoke, a kako su u istrazi do sad ispitani svi svedoci na koje bi mogao da utiče, Vuk Š. je pušten na slobodu.