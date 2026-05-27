Milivojević: Odluka suda u Crnoj Gori ozbiljan poraz porodice Vučić

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da je odluka crnogorskog suda da odbije tužbu brata predsednika Srbije Andreja Vučića protiv podgoričkih Vijesti ozbiljan poraz porodice Vučić i njihove namere da tužbama, pritiscima i zastrašivanjem sakriju da se pominju u skaj prepiskama u kontekstu organizovanog kriminala.

"Sud u Podgorici je uradio ono što se u Srbiji godinama sakriva od građana: potvrdio je da javnost ima pravo da zna kada se u prepiskama ljudi iz podzemlja pominju porodica Vučić, bezbednosne strukture i zavađeni klanovi. Ali pravo javnosti da zna samo je prvi korak. Mnogo važnije je da pravosudni organi rade ono zbog čega postoje", ocenio je Milivojević u saopštenju. Osnovni sud u Podgorici odbacio je zahtev brata predsednika Srbije Andreja Vučića da mu Vijesti i